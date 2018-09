"Angie Arizaga está tranquila sin Nicola Porcella", dijo Cachaza | ENTREVISTA | VIDEO 

Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, comentó que ha visto a Angie Arizaga tranquila y feliz después del fin de su relación, de casi 5 años, con Nicola Porcella.



“Sí (me sorprendió la ruptura). Me apena mucho, pero la veo (a Angie) feliz, tranquila, superbién... siempre les deseo lo mejor, sea juntos o separados”, dijo la ‘garota’.



¿Crees que ella ya lo superó?

Creo que sí. Los dos son mis amigos y he crecido junto con ellos, acá en Perú. Siempre estuve a su lado y he visto varias fases o etapas de su relación, pero siento que ahorita están bien ambos, así por separado.



Nicola dijo que ahora encontró la paz que no tenía anteriormente, dando a entender que con Angie no se sentía bien...

No, sí la pasaba bien. Tuvieron sus altos y bajos como cualquier pareja, pero a veces las cosas se terminan y es para mejora de ambos. Entonces, puede ser que un día vuelvan.



También se le criticó a Nicola por sus salidas con Leslie Shaw y se dijo que no está ‘guardando el luto’...

Bueno, si él siente que puede tener una nueva relación o conocer a una nueva persona, que lo haga...



¿Cómo van las cosas con Rafael?

Bien, estoy feliz, tranquila. Ya son 7 años de relación. Mucha gente me pregunta el anillo para cuándo, la boda, pero no sé, eso no se pide, eso se recibe. En el momento que él lo crea conveniente lo hará.

