EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE. Angie Arizaga y Jota Benz se han convertido en una de las parejas sólidas del reality de Esto es Guerra. Ambos competidores estuvieron en vivo en el programa ‘En boca de Todos’ y confirmaron que ya son novios, por ende ya están comprometidos , sin embargo, tuvieron un percance con el anillo.

Fue la conductora Tula Rodríguez quien hizo la pregunta directa a Jota Benz y él remarcó que Angie Arizaga ya es su novia. Esta noticia sorprendió a más de uno en el set de televisión porque la modelo no tenía puesto ningún anillo.

Al respecto, el hermano de Gino Aseretto contó que ocurrió un incidente con el anillo, pero que sí le entregó a la chica reality.

“Es una anécdota graciosa, en Esto es Guerra el primer gesto que hubo en la relación fue de parte de Angie. Ella me regaló una cadenita con un dije de un logo, y le dio vergüenza. Entonces para el primer mes, yo averigüé su talla del meñique y le mandé a hacer un anillo que tenía 1-1-21 que es nuestra fecha, pero pregúntale dónde está el anillo ”, dijo entre risas.

Jota Benz contó anécdota del anillo.

¿DÓNDE ESTÁ EL ANILLO DE ANGIE ARIZAGA?

Angie Arizaga reveló que el anillo que Jota Benz le entregó se le perdió y que, por esa razón, el chico reality ningún otro aro. Esto generó la indignación en el programa.

“Fue un lindo detalle, pero parece que mi amorcito no sabía bien la talla que hace poquito, no sé cómo, que siempre uso anillos, se salió, se cayó este. Ahora su pretexto es ‘como pierdes anillos, no te voy a dar ninguno ’”, dijo, mientras que Jota Benz aclaró que la popular ‘negrita’ lo perdió lavando uvas.