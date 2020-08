¿Se encenderá el amor? Los integrantes de ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga y Jota Benz no perdieron la oportunidad para coquetear durante la secuencia ‘Te la dedico’ donde se enviaron divertidas indirectas.

En la secuencia la pareja debía dedicarse un tema musical. Ambos aprovecharon el momento para lanzarse dardos que sus compañeros celebraban entre risas.

Angie inició el reto y le cantó a Jota el tema ‘Es mentiroso’ de Olga Tañón. De inmediato, el guerrero no se quedó atrás cantó ‘La descarada’. Pero Angie le regresó la indirecta con el tema ‘Olvídame y pega la vuelta’.

Para sorpresa de Arizaga, Jota ya tenía preparada la venganza y le lanzó la canción ‘Los amigos no se besan en la boca’, que generó risas y gritos de emoción entre sus compañeros del reality y hasta entre los conductores.

Tras terminar el reto la pareja aclaró que todo fue parte del juego. Aunque no dejaron de bromear al respecto. “A que le caiga el guante que se lo chante... ¿Celos (de Jota) Bueno perdió su oportunidad?”, dijo Angie entre risas. A lo que Jota añadió: “Se que me decía (indirectas) pero en el fondo no las piensa. Es de la boquita para afuera”.

Angie Arizaga y Jota Benz en coqueteos