Bastante afectada. La modelo realizó una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram y respondió sus preguntas. El problema se produjo cuanto tuvo que hablar sobre la pérdida de la custodia de sus menores hijos.

No soporta estar sin sus pequeños. Angie Jibaja se mostró bastante sensible en sus historias de Instagram y reveló que a veces piensa en raptar a sus hijos de la casa de Jean Paul Santa María, el padre de los menores y quien por ahora dispone de la custodia de los mismos. “Cómo pueden ser tan básicos, siempre he estado con ellos (...) pero lamentablemente soy real (...) Se me ha pasado por la cabeza robármelos y raptarlos porque son míos, ellos eran mi familia, son todo”, indicó la modelo.

Angie Jibaja culpó a la televisión de perder la custodia de sus menores. “Es televisión basura, aquí estamos para levantarnos, no estamos para tirarnos abajo”, indicó la modelo.

Además, habló sobre la justicia peruana. “Si yo estuviera emocionalmente bien hubiera defendido mi derecho (...) tantos ellos como yo teníamos miedo, ellos de que no me vuelvan a ver a mí y yo que se los lleven a un orfanato, estaba aterrorizada que se los vayan a llevar a un orfanato. Una madre siempre está preparada para estar con sus hijos. Yo nunca los abandoné. Lloro porque me duele”, indicó Angie Jibaja en sus historias de Instagram.

MENSAJE TRAS ESTADO DE EMERGENCIA

Angie Jibaja se refirió a la crisis que atraviesa el Perú por el Estado de Emergencia. La modelo también precisó que sus hijos deberían estar con ella en momentos como este.

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció que el país entra en estado de emergencia durante 15 días y pidió a los ciudadanos que suspendan su derecho al libre tránsito y mantengan un distanciamiento social. Al respecto, Angie Jibaja indicó que necesita estar con sus hijos. “Estamos viviendo tiempos difíciles y no hay nada peor que vivirlos sin mis hijos, ahora mas que nunca ellos necesitan a su mamá, a su MAMÁ”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Angie Jibaja habla sobre sus hijos

VIDEOS RELACIONADOS

Angie Jibaja rompe en llanto y denuncia que Jean Paul Santa María le hace bullying a su hijito

Angie Jibaja y su video hot

TAMBIÉN PUEDES LEER

Angie rompe en llanto y denuncia que Jean Paul le hace bullying a su hijito: “Él no ha cambiado, es un psicópata”

Angie Jibaja ante el Estado de Emergencia por Coronavirus: “Mis hijos necesitan a su mamá ahora más que nunca"

Jean Paul Santa María publica fotos de sus hijos en su primer día de colegio y Angie Jibaja lanza video hot