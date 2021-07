ROMPE SU SILENCIO. Angie Jibaja usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un mensaje de empoderamiento tras las recientes declaraciones de Romina Gachoy, quien aseguró que Jean Paul Santa María no tenía que pedirle permiso para sacar a sus hijos del país.

La popular ‘chica de los tatuajes’ subió unas historias a Instagram donde le agradece a Dios por las oportunidades que pone en su camino. “Me caracterizo por siempre haber sido una mujer esforzada, valiente y trabajadora. No dependo de nadie para tener lo poco o lo mucho que he tenido, siempre me he valido por mí misma. Quiero agradecer por esta oportunidad a una empresa que ha confiado en mí. Estoy muy contenta”, indicó la modelo.

Asimismo aseguró, en una posible indirecta a Romina Gachoy y su incursión en OnlyFans, que no necesita trabajar en ciertos rubros. “No soy aquella mujer que necesita hacer cosas que... no no, me caracterizo por ser así y estoy tranquila con mi conciencia”, indicó.

Por otro lado, Angie Jibaja también agradeció por estar sana. “La salud es lo más importante, no tiene precio estar sana, estar bien y de verdad eso me da muchísima tranquilidad. He besado a la muerte y no me he muerto, estoy vivita y coleando y luchando por otras cosas... son los tiempos de Dios. Estoy bien, estoy sana y a cualquier prueba me remito”, concluyó.