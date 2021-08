Angie Jibaja respondió a Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, quien le ofreció mudarse con su familia a Uruguay por sus hijos y le pidió a la pareja que muestre la sentencia de un juez donde se les haya otorgado la tenencia de los menores.

“Ellos están afirmando que no necesitan permiso de nadie para salir del país. Les damos un plazo de 24 horas para que presenten una sentencia de juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima donde dice que Angie Jibaja le han quitado la tenencia de los niños”, dijo al programa Amor y Fuego.

Angie Jibaja fue tajante al indicar que se debe seguir lo que dicta la justicia o si no les mandaría una carta notarial a Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

Angie Jibaja mandó mensaje a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. (Willax)

“Si es que no rectifican ese un tema de mi abogado. Yo tengo que seguir lo que dice la justicia. Sabe que esto me hace daño quiere que de una vez rectifiquen esto en 24 horas, sino les van a enviar una carta notarial para hablar con propiedad”, comentó.

Finalmente, Angie Jibaja agregó que no renunciará a sus derechos de mamá y que quiere a sus hijos cerca de ella.

“No he vuelto a hablar con ellos desde ese día. Los vi un momento en el parque. Es un tema privado. Si yo pudiera ver a mis hijos en mi casa no tendríamos estos problemas. No pueden salir de viaje es lo que yo también le dije a Romina, todo perfecto pero a mis hijos no se lo pueden llevar. Necesito a mis hijos cerca a mí”, concluyó.