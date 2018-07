Angie Jibaja rompe su silencio tras agresión y denuncia a sujeto que la masacró | VIDEO

¡Reapareció! La modelo Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse y contar detalles de la brutal agresión que sufrió por parte de un sujeto al que consideraba 'su amigo'.

El jueves, Angie Jibaja acudió a la comisaría de Miraflores para sentar denuncia contra el empresario Miguel Ángel Aquije Chávez (38), a quien acusa de ser el autor del ataque. El sujeto tenía 29 denuncias por el mismo delito.

Hasta ese momento, Angie Jibaja evitó dar declaraciones pero eran evidentes los signos de agresión que sufrió en el rostro. La 'chica de los tatuajes' señaló incluso que le hicieron un corte.

Angie Jibaja denuncia

Al respecto, Angie Jibaja compartió unos videos en sus redes sociales en los que cuenta lo sucedido. Además agradeció a sus fans por sus mensajes de apoyo.

"Es vergonzoso porque me han agredido, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte, en fin me han desfigurado. Lo peor de todo es que fue un hombre, lo cual, yo sentía que era mi amigo, me golpeó. Me han llamado de todos lados, gracias a la gente, al medio que me ha apoyado, no tengo cara para mostrarme" , indica Jibaja en los videos.

Finalmente descartó que haya sido su pareja de 19 el autor de los ataques. "El hombre que tengo al lado no se merece que ustedes lo tachen porque ese hombre me cuida me ama" , puntualizó.