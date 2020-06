LA ECHA. Lady Mejía se comunicó con el programa de Magaly TV La Firme para denunciar que el hijo de Ricardo Márquez miente cuando dice que ella también se drogó aquella fatídica noche de viernes santo.

“Te voy a decir algo que me he enterado, yo me he enterado que Angie si acostumbraba a llevar gente, que el señor estaba harto de eso, eso es lo que sé, pero yo cuando he ido no me imaginaban que estaban haciendo eso”, menciona Lady Mejía sobre el actuar de Angie Jibaja mientras compartía vivienda con Ricardo Márquez.

Lady Mejía terminó contando esta versión debido a que Magaly Medina le preguntó si era cierto lo dicho por Ricardo Márquez, quien afirmó que Angie Jibaja se aprovecho de él en el tiempo en el que vivían juntos. “Ella metía hombres y drogas”, mencionó el sujeto.

Al respecto, Lady Mejía confirmó esta versión, pero afirma que se enteró después de sucedido el intento de homicidio. Además, la boxeadora rompió en llanto al ser relacionada con consumo de drogas.

Como se recuerda, el hijo de Ricardo Márquez indicó que tanto Lady, Angie, así como su padre, estaban bajo el efecto de las drogas cuando sucedió el intento de homicidio.

“No tienes idea la cantidad de veces que les advertimos a ella y a él. Varias veces le hemos dicho mi padre no puede tomar, no puede meterse droga (...) en ese momento los tres han estado en el cuarto. Los tres han estado drogados”, cuenta Ricardo Márquez Ridoutt sobre el intento de homicidio que sufrió Angie Jibaja.

Amiga de Angie Jibaja la echa y afirma que si metía personas desconocidas a casa de sujeto

