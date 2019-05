Amigo de Angie Jibaja ofreció videos íntimos de la modelo por 1,700 soles a la producción de Magaly Medina

Un barbero, identificado como Jeremy, ofreció videos y fotos íntimas a la producción deMagaly Medina, denunció la 'Urraca' en su programa. La conductora de 'Magaly Tv. La firme' avisó a la modelo, quien dijo que el joven estaba "picón" porque no quería tener ninguna relación seria con él.

El amigo de Angie Jibaja se acercó a las instalaciones de ATV donde se emite el programa de Magaly Medina para ofrecer el material íntimo de la modelo a 1,700 soles.



"Lo iba a dejar hasta mil soles. Afuera del canal también me querían comprar (...) Un pata me dijo para revenderlo a 1,700 soles. (...) Te voy a dar dos fotos comprometedoras besándome con ella en la cama, el video, los audios y las conversaciones", dijo Jeremy a la producción de Magaly Medina.



Cuando el barbero fue consultado por qué quería vender el material íntimo de Angie Jibaja, dijo que estaba juntando dinero para irse de viaje.



"Me voy a España en dos semanas y estoy juntando todo lo que se puede", sostuvo el amigo de Angie Jibaja.



El programa de Magaly Medina se comunicó con Angie Jibaja para informarle que el barbero está vendiendo material íntimo de ella.



"Conversé con él hoy día. Y me dijo: ya te cag.., nunca te vas a olvidar de mi nombre. Yo le dije que yo no quería estar con nadie, no quiero estar con nadie, no quiero pensar en relaciones. Quiero rehacer mi vida, recuperar a mis hijos. Para que yo quiera a alguien, tengo que estar bien. (...) No sé si me ha grabado porque si fuera así, lo denuncio. Solamente nos tomamos una foto, nada más. Eso no es de hombres", indicó Angie Jibaja.



Finalmente, Magaly Medina advirtió a Angie Jibaja que si el barbero seguía intentando vender videos y fotos íntimos-de los cuales ella desconocía-lo más indicado es que lo denuncie.