Angie Jibaja arremete contra Tilsa por decir que la 'amarren y la desintoxiquen': "Y tú, ¿ya estás limpia?"

Angie Jibaja está pasando por su peor momento. Y es que la 'chica de los tatuajes' perdió la tenencia de sus hijos luego de revelar que intentó quitarse la vida en su polémica aparición en El Valor de la Verdad.

A partir de allí todo fue en picada para la modelo. Hace tan solo unos días publicó unos extraños mensajes en su cuenta de Instagram donde dejaba entrever que iba a suicidarse. Es más, compartió una imagen de sus brazos cortados con mensajes de frustración por estar alejada de sus niños.

Horas después, se comunicó con el programa Válgame Dios y pidió nuevamente que le regresen a sus hijos ya que se encuentra desesperada y al borde del colapso. "La próxima vez va a ser peor, porque sí lo voy a hacer. Estoy cansada, estoy harta. No puedo ser feliz. Quería recuperarme pero ya no puedo recuperarme, no me interesa. Antes nunca intenté suicidarme", manifestó Angie Jibaja.



Angie Jibaja lanza nueva amenaza tras intentar suicidarse. Video: Válgame Dios

Tras estos gritos de ayuda, Tilsa Lozano se pronunció e indicó que lo que la 'chica de los tatuajes' necesita es que 'la amarren, la hagan dormir dos semanas y la desintoxiquen'. Como era de esperar, Angie Jibaja le contestó.

Mediante sus historias de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores un mensaje para Tilsa Lozano. Utilizando unas bochornosas imágenes del pasado de la 'Vengadora', Angie Jibaja le preguntó "¿Y tú ya estás limpia??? Ya peee tiilin tilin", escribió.

Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano. Foto: Instagram Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano. Foto: Instagram

"Tú no tienes moral para juzgar a nadie... Tilin tilin... No opines de mí, déjalo a la justicia, no que me haz hecho 5 demandas mmmm a ver de qué se tratan señora DIGANA", escribió en otra de sus historias de Instagram.