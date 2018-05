Angie Jibaja asegura que Bryan Bäjak le fue infiel en su propia casa pero... [VIDEO y FOTOS]

Por fin se sabe qué fue lo que realmente ocurrió entre Angie Jibaja y Bryan Bäjak. Después de los misteriosos mensajes que publicó en Instagram donde anunciaba nuevamente su soltería, la ‘Chica de los tatuajes’ contó el motivo por el que rompió con su joven pareja.



Un reportero de ‘¡Válgame Dios!’ conversó con Angie Jibaja, quien le reveló a través de mensajes de texto que Bryan Bäjak, aprovechando de su confianza, le fue infiel con una joven en su propio departamento ubicado en Miraflores.

Con lo que no contó Bryan Bäjak fue que los hijos de Angie Jibaja lo presenciaron todo y ella pudo comprobar incluso más detalles de la traición de la que fue víctima pero que el programa no los difundió para proteger a los menores.



Sin embargo, Angie Jibaja no contestó las llamadas de ‘¡Válgame Dios!’ para ahondar sobre el tema y Bryan Bäjak publicó un mensaje en Instagram diciendo “Estoy tan decepcionado de ti” antes de cerrar temporalmente su cuenta.



Angie Jibaja asegura que Bryan Bäjak le fue infiel en su propia casa pero...

Lo que sí sorprendió a muchos fue que horas después, Angie Jibaja compartió un video de corta duración donde se le observa junto a Bryan Bäjak, quien la llena de besos y cariños mirando a la cámara. ¿Qué pasó aquí?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.