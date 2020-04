La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, manifestó que su hija sufrió un ataque de ansiedad porque teme que Ricardo Márquez Michieli, el hombre que le disparó tres veces, pueda atentar nuevamente contra ella, pues está internado en la misma clínica donde se recupera de la operación a la que fue sometida.

“Teme que este señor salga de su cuarto y la ahorque o le haga más daño, por eso le dio un ataque de ansiedad, está muy nerviosa”, dijo Maggie.

¿Hoy (ayer) hablaste con ella?

No he podido, pero sé que está más calmada, eso me dijo mi hija Cielo.

Magaly Medina señaló que ustedes nunca han reconocido que Angie es adicta a las drogas...

La escuché, un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo.

En el informe que presentó, se vieron imágenes de la casa de Márquez y en su baño había ropa interior de tu hija...

Si encontraban el calzón en la cama de ese hombre, podría decir que sí, mi hija tuvo una relación con él, pero no es así. Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone.

PRISIÓN PREVENTIVA

Por otro lado, un juez dictó ocho meses de prisión preventiva contra Ricardo Márquez Michieli (75) por haber intentado matar a balazos a la modelo Angie Jibaja.

Además de la tentativa de feminicidio contra la ‘Chica de los tatuajes’, al septuagenario se le acusa de homicidio calificado en el grado de tentativa por haber disparado contra dos policías dejándolos heridos en las afueras de la clínica San Pablo, en Surco. (C. Chévez /E. Cirilo.)bhMamá de ‘Chica de los tatuajes’ cuenta que sufre ataque de ansiedad porque piensa que Ricardo Márquez puede salir de su habitación en la clínica y ahorcarla