Agradece a Dios. Angie Jibaja publicó cinco historias en su cuenta de Instagram donde cuenta lo agradecida que está con Dios y con la vida por estar viva. La modelo habló de los impactos de bala que recibió y también sobre el proyecto de su libro.

La modelo utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores. “Buenos días, amores, hoy mucho más recuperada. Una vez más gracias Dios. Los amo (...) Chicos, cómo pude resistir cuatro balazos, tengo que tener un propósito de vida", cuenta Angie Jibaja en sus historias de Instagram.

La modelo muestra un rostro sereno y pide a sus seguidores que le compren su libro “Angie antes que Jibaja”. “Ahora les quiero pedir que por favor (...) yo comencé con este proyecto del libro que es un libro de liberación personal, que yo estoy segura nadie sabe sobre estos capítulos de mi vida. Les quiero pedir que por favor hagan Swipe Up y lo compren. Cuesta diez soles, me va a ayudar muchísimo de verdad”, continúa Angie Jibaja.

La modelo afirma que este libro es su manera de salir adelante. “Si me quieren ayudar, esa es la forma en la que me pueden ayudar. Yo no quiero pedirle limosna a nadie, no le quiero pedir plata a nadie. No me gusta hacer, me he muerto de hambre por un año y no le he pedido nada a nadie. Esta vez es mi trabajo, es un trabajo personal y les pido por favor que entren y lo compren”, finaliza Angie Jibaja.

Hace un día, Angie Jibaja hizo un llamado a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. “Una vez más alguien podría avisarle a Jean Paul Santa María que lo estoy tratando de ubicar, se lo suplico”, señaló.

Como se sabe, Jean Paul Santa María actualmente tiene la patria potestad de sus dos menores hijos y desde entonces, Angie Jibaja no los puede ver, ya que las visitas las tiene prohibidas hasta que no certifique su mejoría. Además, el también cantante está demostrando que al lado de Romina Gachoy están haciendo de todo para que sus tres hijos puedan tener un buen ambiente de familia y hasta se recursea vendiendo mascarillas y reparto de frutas vía delivery.

