Maggie Liza, la madre de Angie Jibaja, arremetió contra Magaly Medina luego de que criticara fuertemente a su hija tras el ataque que sufrió el pasado viernes cuando Ricardo Márquez (75) le disparó en medio de un confuso incidente.

En declaraciones a Trome, la madre de Angie Jibaja pidió a Magaly Medina que no alimente más el morbo pues es de conocimiento público el problema que tiene su hija con las drogas.

“La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, comentó Maggie Liza.

Asimismo, Maggie Liza dejó en claro que Angie Jibaja no tuvo una relación con Ricardo Marquez, como aseguró Magaly Medina, sino que el sujeto se obsesionó con ella a tal extremo de atentar contra su vida.

“Si encontraban el calzón en la cama de ese hombre, podría decir que sí, mi hija tuvo una relación con él, pero no es así. Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone”, agregó.

Angie Jibaja y el atestado policial donde se menciona problema con las drogas