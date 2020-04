A través de su cuenta de Instagram, la modelo Angie Jibaja envió un nuevo comunicado en el que revela detalles de su abrupta salida de la clínica de Surco donde permanecía internada tras haber sido baleada, hace una semana.

En un breve pronunciamiento, se explica que Angie Jibaja se encuentra en la casa de un familiar recibiendo atención especializada con una enfermera. Asimismo, agradeció por las donaciones que se hicieron por distintas cuentas bancarias para ayudarla en esta dura etapa.

Asimismo, volvió a hacer énfasis en que su decisión de abandonar la clínica se debió a la angustia que sentía al saber que su atacante se encontraba internado también en el mismo centro médico.

La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, dijo que respira más calmada, porque ya sabe el paradero de la ‘Chinita’ y que está recibiendo atención especializada, pues recientemente fue operada luego que Ricardo Márquez Michieli (75) le disparó tres balazos.

“Estoy tranquila porque sé que Angie está bien cuidada y recuperándose con la ayuda de sus familiares y amigos”, dijo Maggie desde Chile.

¿Lograste hablar con ella?

Solo cuando pidió su alta y me dijo: Mami, soy fuerte, saldré de esta.

Ella fue operada, ¿están curándole sus heridas?

Está recibiendo ayuda especializada, sigue adolorida, aún no puede caminar. No come alimentos sólidos, solo dieta líquida, Angie es muy valiente.