Después que Magaly Medina imitara y se burlara del llanto de Angie Jibaja por sus hijos, la ‘chica de los tatuajes’ arremetió contra la ‘Urraca’, amenazando con mostrar imágenes comprometedoras de la estrella de ATV o de alguien relacionado a ella.

“Te gusta meter bombas, bocona, ¿sabías que soy como el ave fénix? Yo no tengo que sentarme en un programa de televisión a hacer maldades, esperen porque en unos momentos mostraré imágenes exclusivas”, dijo Angie Jibaja en su Instagram Stories.

Magaly Medina mencionó que nunca ha dicho que es “una adicta que no se va a recuperar” porque “no se quiere recuperar que es diferente”.

Tras escuchar las palabras de la exmodelo, la ‘Urraca’ respondió: “A mí no me gustan las amenazas, Angie. Cuando yo tengo imágenes las muestro como he mostrado a lo largo de tu carrera. A mí no me amenaces ni tú ni nadie. Pueden mostrar las imágenes que quieren”.

Finalmente, Magaly Medina indicó que si Angie Jibaja tenía pruebas contra ella debería mostrarlas: “Deja de amenazarme y dedícate a tu terapia que es lo único que te salvará", concluyó.

Magaly Medina arremetió contra Angie Jibaja, quien la amenazó. (ATV-TROME)

