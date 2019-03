Este es el verdadero estado de la Angie Jibaja tras difusión de videos donde autolesionándose

Angie Jibaja se encuentra recuperándose. La popular 'chica de los tatuajes' está estabilizándose luego de protagonizar unos fuertes videos que colgó en su cuenta de Instagram, donde se le ve lamentándose por estar lejos de sus hijos y cortándose los brazos.



Así lo confirmó Giancarlo Cossio, su mejor amigo y manager, quien contó que la crisis de Angie Jibaja se desató luego de protagonizar una pelea con su madre. Tras la discusión, la modelo habría publicado los videos autolacerándose.

Según contó Cossio, viajaron a Arequipa para participar en un evento el pasado sábado. Angie Jibaja decidió quedarse ya que allí se encontraba el médico que le realizó una operación de busto y tenía que quitarle los puntos.

La 'chica de los tatuajes' tenía programado su vuelo de regreso a Lima para las cinco de la tarde. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto. Al poco rato comenzó a publicar los sórdidos post en Instagram.

"Cuando yo vi los post la llamo y le digo 'qué te pasa, puedes sacar eso que me asustas'. Ella empezó a hablarme como despidiéndose y obviamente me molesté y me asusté", contó el mejor amigo de Angie Jibaja en un enlace con Mujeres al Mando.

"Me dijo 'dile a la gente que estaba tratando de verme desaparecer que lo voy hacer. Cuida a mis hijos, diles que los quiero'. Yo me toqué de nervios. Seguía hablando de lo mismo", contó. Asimismo, dijo que se comunicó con Milett Figueroa para que llame a la 'chica de los tatuajes', pero actuó igual que con él.

El manager de Angie Jibaja reveló que fue Michael, el nuevo saliente de la modelo, quien la ubicó en otro hotel de Arequipa. "Estaba como que ida. El confirmó lo que había pasado pero que ya estaba bien", contó.

En declaraciones para Válgame Dios, el manager de Angie Jibaja dijo que se encuentra estable, pero cansada. "Quiere dormir, pero ya está mejor". Asimismo, dijo que aún se encuentra conectada a sus redes sociales.