Angie Jibaja fue citada ante el juzgado por denuncia de Tilsa Lozano por sus declaraciones en El Valor de la Verdad. 

Angie Jibaja fue citada al Quinto Juzgado Penal de Lima el próximo 18 junio para declarar por la denuncia de Tilsa Lozano por los polémicos comentarios de la 'chica de los tatuajes' en El Valor de la Verdad.

El documento legal presentado por el estudio de abogados Wharton, representantes de Tilsa Lozano, adjuntó como pruebas los videos de Instagram de Angie Jibaja entre el 3 y el 6 de febrero en los que habla de la conductora de ´'En exclusiva'.



Asimismo, en la demanda se sostiene que Angie Jibaja hizo alusión a un supuesto consumo de drogas de Tilsa Lozano, así como llamarla "hipócrita" cuando se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.



También se tomó en cuenta las declaraciones que hizo Angie Jibaja sobre Tilsa Lozano en varios medios impresos.



"Con dicha actitud difamatoria se generó que diversos medios de comunicación vuelvan a difundir las mismas en perjuicio de su imagen, trayendo como consecuencia titulares en diversos medios de prensa", se indica en la carta presentada en el Quinto Juzgado Penal de Lima.



Tras las declaraciones de Angie Jibaja sobre Tilsa Lozano, la ex 'vengadora' indicó que había pedido garantías para su vida y, por lo tanto, la ex pareja de Jean Paul Santa María "no se le podía acercar".



"Ella tiene casi 40 años , no estamos hablando de una chiquilla de 19. Las cuestiones legales las ven mis abogados. Legalmente hablando no puedo decir mucho, sé que hay garantías (para su vida) y que se está avanzando", indicó Tilsa Lozano sobre Angie Jibaja, quien, incluso, se presentó en el spa de la conductora, aunque ella no se encontraba en ese momento.



Carlos Cacho también denunció a Angie Jibaja por difamación tras decir que él la inició en el mundo de las drogas.

Angie Jibaja fue citada a declarar por comentarios sobre Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad. Angie Jibaja fue citada a declarar por comentarios sobre Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad.

Angie Jibaja fue citada a declarar por comentarios sobre Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad. Angie Jibaja fue citada a declarar por comentarios sobre Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad.