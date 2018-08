Angie Jibaja confirma que sus hijos no van al colegio y así se justifica | FOTOS

Jean Paul Santa María hizo una grave acusación contra Angie Jibaja. Según contó el padre de los hijos de la modelo, los dos pequeños no han ido al colegio todo este año y pidió que indaguen en la institución por qué.

En entrevista con Válgame Dios, Angie Jibaja confirmó la acusación de Jean Paul Santa María, pero se justificó diciendo que ellos iban a viajar a Estados Unidos y que porque él no pagó lo que debía, no pudieron ir.

"Ahora no están yendo al colegio porque yo me iba a Estados Unidos. Jean Paul se comprometió a pagar el colegio y no lo hizo. No lo pagó. Yo me quedé sin trabajo, me puse mal, me internaron. Todo se postergó", se justificó Angie Jibaja.

La modelo contó que para ella su prioridad es la salud de sus hijos y que eso siempre lo paga, además de la alimentación y vivienda de sus dos pequeños. Angie Jibaja aclaró que hasta el momento no tiene trabajo.

Además, la actriz confesó que sí tuvo una recaída en consumo de pero de alcohol y no de drogas. Además, Angie Jibaja recalcó que sus hijos no están expuestos a nada malo y que sí tienen una educación y valores.

"Yo no niego que sí tuve una recaída. Pero no he consumido drogas. No he abandonado a mis hijos, ellos están bien. Son educados, tienen valores", dijo Angie Jibaja en el programa 'Válgame Dios'.

