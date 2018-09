Acusan a Angie Jibaja de consumir sustancias prohibidas con preocupantes fotos, pero ella lo niega | VIDEO

La última vez que Angie Jibaja apareció en TV, la modelo prometió cuidar su salud, después que su madre revelara que sufría de fibrosis pulmonar y que había recaído en el consumo de sustancias. La modelo dijo que estaría buscando tratarse y trabajar por sus hijos, su mayor prioridad.

Sin embargo, el programa 'Válgame Dios' recibió hace unos días unas preocupantes fotografías de Angie Jibaja junto a su cuñado y un amigo en común en lo que sería una íntima reunión. Lamentablemente, tal y como se ven en las imágenes publicadas en Twitter, la situación es preocupante.

"Miren el IG del cuñado de Angie Jibaja @3shotsbajak puso en historias ahí fumando y drog...s con ella, en casa de ella. Hagan algo, pobres niños, no vale defender más. Bueno el chico borró su última historia pero aquí tomé pantallazo. Angie se sigue drog...", se lee en la publicación de Twitter.

En las imágenes, se ve la mesa de centro de la sala llena de cigarros, licor y unas supuestas sustancias prohibidas. Por ese motivo, la producción de Válgame Dios fue a buscar a Angie Jibaja para tener su versión de los hechos.

La modelo negó rotundamente estar consumiendo nuevamente sustancias y manifestó que solo están buscando perjudicarla. Angie Jibaja dijo que la que aparece en la foto sí es ella, pero que el lugar donde aparece supuestamente consumiendo no es su casa.

"¿Y quién dice que esta es mi casa o quién dice que no sé qué? Mi cuñado, ellos publican en su Instagram que yo fumo mari-----. Y esto está permitido en otros países y todo eso, pero de que fumé mari------ en mi casa. No. No es mi casa. Esa sí soy yo, pero no es mi casa", declaró Angie Jibaja a Válgame Dios.

El informe indica que la modelo ha recibido una propuesta para trabajar en Dubái. Sin embargo, la madre de Angie Jibaja, en conversación telefónica, indicó que no confiaba en esa oferta porque no la veía seria y no le brindaba facilidades.

