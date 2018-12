Angie Jibaja revela que personal del Ministerio de la Mujer se comunicó con ella tras confesar que deseaba morir | FOTOS

Angie Jibaja reaparece en redes sociales. Después de haber protagonizado un preocupante video en vivo en Instagram, en donde dijo que era un ser humano que deseaba morir, la modelo y actriz volvió a conectarse con sus fans en redes sociales.

Tras sus preocupantes publicaciones, Angie Jibaja optó por hacer una transmisión en vivo para conversar con sus fans un día después. La modelo contó que estaba en la casa de su abuelo, mientras que sus hijos se encontraban con su hermana.

"Como estuve muy mal, mi hermanita se llevó a mis hijos y yo vine donde mi abuelo. No quería que ellos me vean así", contó Angie Jibaja en su reciente transmisión en vivo de Instagram.

Pero no solo eso. La actriz reveló que personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comunicó con ella tras lo ocurrido para ofrecerle apoyo. Incluso, una psicóloga de la institución habló por teléfono con Angie Jibaja y la ayudó a levantar su autoestima.

"Me llamaron del Ministerio de la Mujer. Solo quiero que me ayuden con el tema del susodicho, de ya saben quién. Ellas me llamaron, hablé con una psicóloga hermosa, nadie me había hablado así. La amé y me levantó la autoestima", contó durante su transmisión en vivo Angie Jibaja.

En otra parte del video, Angie Jibaja indicó que también recibió la llamada de teléfono de una amiga de Chile, quien no dudó en 'aterrizarla'. Según la modelo, esta persona la ayudó a darse cuenta que los problemas siempre existirían, pero ella no puede dejar que le afecten.