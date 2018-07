Angie Jibaja cuadró a Romina Gachoy por demanda que le hizo por tildarla de 'cachuda'. 

Angie Jibaja dijo que Romina Gachoy no debe gastar dinero en demandas porque la llamó ‘cachuda’, sino darle esa plata a Jean Paul Santa María para que asista a sus hijos.



“Ese billete que va a gastar en la demanda podría dárselo a él para que se acuerde de sus hijos, porque hace mucho que no les manda nada”, añadió Angie Jibaja.



Además, comentó que la uruguaya debe estar agradecida porque no aceptó las insinuaciones de Jean Paul Santa María.



“Que agradezca que no le hice caso a Jean Paul cuando ella estuvo de viaje”, precisó.



Asimismo, contó que pidió garantías para su vida tras recibir amenazas de muerte, por denunciar la agresión que sufrió por parte del empresario Miguel Aquije Chávez.



“Solicité garantías y seguiré con todo hasta las últimas”, indicó.

Angie Jibaja rompió su silencio tras agresión.

