Angie Jibaja culpa a Gisela Valcárcel de 'botarla' de reality y dejarla sin trabajo | VIDEO

Angie Jibaja reapareció en TV y reveló que atraviesa por problemas de salud muy graves además de luchar con su adicción a las drogas. La modelo señaló que se siente agobiada por no conseguir un trabajo estable que le ayude a salir adelante.

En medio de su descargo y catarsis emocional, Angie Jibaja culpó a Gisela Valcárcel de 'botarla' del reality e incluso mencionó que desde aquel programa, no ha podido conseguir un trabajo estable.

"Gisela me contrató por un mes y chau, me botó. Era un contrato supuestamente por cuatro meses yo les dije 'no voy a irme de Chile, no voy a sacar a mis hijos del colegio por un contrato de un mes, y me aseguraron. Me quedé si trabajo, me botaron y nunca más me contrataron de algún lado", dijo Angie Jibaja.

La 'Chica de los tatuajes' contó que ha recaído en las drogas y pidió en señal abierta que le brinden ayuda psicológica y tratamiento especializado para superar este problema.

Por otro lado, Angie Jibaja confesó entre lágrimas que sufre de fibrosis pulmonar severa, la cual necesita tratar con urgencia para "seguir con vida".