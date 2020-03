¡Quiere hacer las cosas bien! Angie Jibaja no se da por vencida y quiere, a toda costa, recuperar a sus dos pequeños hijos, los mismos que ahora viven con su padre, el cumbiambero Jean Paul Santa María, la pareja de este, la argentina Romina Gachoy, y el hijito de ambos.

Por medio de sus historias de Instagram, la ‘chica de los tatuajes’ contó que el último año fue muy duro para ella. “Ayer fue el cumpleaños de mi abuela y pasado mañana es el cumpleaños de Janko. Mi abuela es como mi madre, cuando ella murió yo pensé que el mundo se me iba caer encima y se me cayó superencima, demasiado... Sumémosle todos los problemas que yo venía arrastrando desde Chile, que me robaran, que pierda todo”, dijo conmovida.

“Quiero demostrar que estoy bien, quiero demostrarlo cada día porque esto me va ayudar muchísimo a poder recuperar a mis niños. Estoy cansada de ser víctima, a mí no me gusta. Solamente quiero hacer esto porque quiero recuperaros. No puedo trabajar en la tele porque hay ciertos requisitos que me piden: no escándalos, así que bueno... mi libro es una terapia, es una liberación que quiero compartir con ustedes y aparte me genera”, agregó.

Según Angie Jibaja, de esta manera podrá demostrar que está económicamente estable y bien de salud para poder tener a sus hijos de vuelta con ella. “Necesito que todo el mundo vea que me estoy recuperando, que estoy bien. Mis hijos me necesitan y yo también los necesito demasiado”, indicó.

