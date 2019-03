Angie Jibaja acusa a su madre de robarle todo su dinero y llora porque le quieren quitar la custodia de sus hijos

¡La denuncia! Angie Jibaja usó sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram, para denunciar que su madre se llevó todo el dinero que ella ganó en Chile. La 'Chica de los tatuajes' no dudó en despotricar contra su progenitora y la acusó de ser una 'mantenida' y una 'mala madre', porque nunca hizo nada por ella. Además sostuvo que el Ministerio de la Mujer no tiene ningún derecho a quitarle la custodia de sus hijos para dársela a otras personas.



"Quiero que traigas mi dinero o si no te voy a denunciar. A mí nadie más me va a robar mi dinero, nadie más va a disponer de mi dinero. Si se meten con las personitas que yo más quiero aquí tienen a la peor enemiga que se han podido conseguir. Te doy una ultima oportunidad, no quiero tener problemas", dice Angie Jibaja en los primeros videos que publicó en sus historias de Instagram.

"Tú nunca puedes decir que no soy nadie en la vida. Yo estoy trabajando porque en lugar de ser una mantenida me he dedicado a trabajar y no voy a permitir que enfermos como ustedes hagan lo que están haciendo. Si quieren háganme todas las pruebas toxicológico, lo que quieran", siguió disparando Angie Jibaja.



En otro video, la exparticipante de 'El Valor de la Verdad' también indicó que estaba esperando a su mamá para que le devuelva su dinero. "Bloquéame si quieres, pero devuélveme el dinero que yo me gané en Chile por mucho tiempo. Tú no me has dado nunca jamás, todo lo hice sola. Tú eres una mantenida con esposo. No quiero hacer escándalo".

"Tu moriste para mí completamente el día que te metiste e intentaste meterte conmigo y mis hijos. Te odio más que a nadie en este mundo. Eres una hipócrita", agregó Angie Jibaja.



"Que el mundo se entere de la gente que se quiere aprovechar de mí, incluso mi propia madre. No te quiero volver a ver en mi vida", siguió

Angie Jibaja denuncia a su madre de llevarse todo el dinero que ganó en Chile. (Video: Instagram)

CUSTODIA



En otro de los videos de Instagram, Angie Jibaja al borde de las lágrimas acusó al Ministerio de la Mujer de querer quitarle la custodia de sus hijos. "El Ministerio de la Mujer no me puede quitar a mis hijos, ni la custodia de ellos por un twitter y ya me hartaron todos"



"Estoy así por culpa de ustedes. Yo he sido la única que estoy con ellos desde que nacieron, que les ha dado todo y no tienen derecho a quitarme la custodia para dársela a otras personas", explotó Angie Jibaja.