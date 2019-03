Angie Jibaja está desaparecida y temen que haya recaído en las drogas ¡Su madre la busca! | VIDEO

¿Dónde está Angie Jibaja ? Es la pregunta que se hace la madre de la polémica modelo, Maggie Liza , luego de que las cámaras del programa de Magaly Medina recorrieran peligrosas zonas de Lima sin dar con su paradero.

Todo parece indicar que Angie Jibaja se encontraría acompañada de su amiga Caroline Visser, quien años atrás estuvo relacionada a al polémico caso de drogas del 'Tío Charlie', purgando condena en prisión.

Los reporteros de Magaly Medina trataron de seguir el rastro de Angie Jibaja en varias zonas de La Victoria y el Callao, llegando hasta el picante barrio de Lazareto, pero no tuvieron éxito. En este último lugar, los periodistas fueron amenazados por sujetos armados.

La madre de Angie Jibaja señaló que su hija estaría atravesando un duro momento luego de que le quitaran la custodia de sus hijos, debido al desordenado estilo de vida que lleva. La tenencia momentánea la tiene un familiar de la modelo.

"Hasta el día de ayer yo sabía donde estaba. El esposo de Caroline hizo un escándalo y se fueron del hotel donde estaban. Me manda audios en los que me pide que le deposite su dinero. La escucho sana, pero no me dice donde está", dice Maggie Liza.

Por otro lado, la pareja de Caroline Visser, Ricardo Sánchez, se mostró preocupado por no conocer el paradero de la exmodelo y le pidió que regrese a su hogar lo más pronto posible.

Según Magaly Medina, Sánchez mencionó que al ingresar a una de las habitaciones en las que se encontraba Caroline Visser encontró fajos de dinero con 6 mil soles y drogas, por lo que teme que haya tenido una recaída.