¡GIRO DE 180 GRADOS! Angie Jibaja inició un cambio radical de su vida. La popular modelo inició un tratamiento para eliminarse los tatuajes de su cuerpo y rostro, y recalcó que ahora sigue los pasos de una vida cristiana.

“Estoy estudiando la Biblia, quiero limpiarme lo máximo que pueda para agradarle a Jehová y a Jesusito”, expresó en Amor y Fuego.

En redes sociales, Angie Jibaja también se ha mostrado junto a una biblia. “Estoy estudiando la biblia (…) he cambiado bastante mi circulo, estoy saliendo y reactivandome con algunas cositas”, agregó.

Angie Jibaja rechaza abrir OnlyFans

Actualmente, Angie Jibaja se ha reactivado con ventas de productos y al ser consultada sobre la plataforma de OnlyFans, donde varias famosas están haciendo dinero con fotos y videos, la modelo rechazó esta alternativa.

“En algún momento dije que iba hacer OnlyFans, pero siempre era una cosa que me estaba jalando, era la tentación de poder ganar dinero rápido y fácil. Gracias a Dios no me animé, me hubiera arrepentido toda la vida ”, enfatizó.

