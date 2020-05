SE AUTOSALUDA. Angie Jibaja habló de la labor que hizo como mamá de Gia y Janko. La modelo publicó fotos de sus hijos e indicó que los extraña mucho.

Más tranquila y reflexiva, Angie Jibaja se autosaludo por el día de la madre y publicó videos de Gia y Janko. “Feliz día a mí, soy una gran mamá. Los adoro y extraño”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. La publicación la acompañó con fotos de sus pequeños.

Angie Jibaja también publicó un video de Gia y Janko donde hablan de lo maravillosa que es como mamá y de lo mucho que la quieren. “Dios me dio una vida para continuarla con ellos, no la voy a desaprovechar”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

De este modo, Angie Jibaja insiste en su deseo de volver a reunirse con sus hijos. Un deseo que parece hacerse más lejano por las publicaciones de Jean Paul Santa María, donde habla de la labor que hace Romina Gachoy criando a los hijos que tuvo con la modelo.

Como se recuerda, Jean Paul Santa María le escribió un largo mensaje a Romina Gachoy por el Día de la Madre en el que menciona la labor que hace como madre de los hijos que tuvo cantante con Angie Jibaja. El mensaje se viralizó rápidamente en redes sociales.

Jean Paul Santa María indicó que Instagram no le permitía escribir un mensaje tan largo e hizo capturas de la extensa carta que le dedicó a Romina Gachoy. En la misiva le menciona el grandioso trabajo que hace como madre de los hijos de Angie Jibaja, Gia y Jenko.

“Creo que es mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente y tú lo eres día a día, sin diferencias, ni reparos, sin escatimar. Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas (...) tú has sido un solo de entrega diaria. Has hecho cosas por ellos que sólo nosotros sabemos, has hecho cosas por ellos que sólo se hacen cuando se ama de verdad”, menciona Jean Paul Santa María sobre el cariño que Romina Gachoy le tiene a los hijos de Angie Jibaja.

