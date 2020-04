Oraciones y pensamientos. La modelo Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para hablar sobre cómo le cambió la vida el intento de feminicidio que vivió. La ex figura televisiva afirma que su religión es la biblia.

La modelo agradeció a su psiquiatra y habló sobre la experiencia traumática que vivió cuando recibió cuatro impactos de bala. Angie Jibaja considera que si está viva es porque Dios tiene un propósito para ella.

“Por ahora solo me puedo ocupar de tratar de ser una buena persona como siempre lo intenté, y profesar mi creencia .... En la biblia dice que somos imagen y semejantes a Dios .....Mi cuerpo es mi propio templo, mi religión actualmente,es biblia”, menciona Angie Jibaja en su cuenta de Instagram.

“DIOS NO VIENE POR LOS JUSTOS SI NO POR LOS PECADORES, tal vez me salvó de los balazos para que yo sea la voz de muchos chicos y chicas que estén en las drogas . Quizás ellos ya no creen en nadie , y al ver mi ejemplo me sigan , o sigas a Dios", indica Angie Jibaja en la mencionada red social.

Angie Jibaja le pide a sus seguidores que le dejen sus preocupaciones a Dios. “CREAN EN LA DIOS ,OREN EN LA MAÑANA Y LAS NOCHES.... HABLEN CON DIOS Y EL RESPONDERÁ.... HÁGANLE UNA PREGUNTA ,SEÑALEN LA PARTE QUE QUIERAN Y AHÍ ESTá SU RESPUESTA. Los amo y necesito a mis hijos ......Y cómo la religiosa all star “flower power “new age” Dios siempre vivió en nuestros corazones”, finaliza la modelo.

