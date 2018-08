Angie Jibaja se presenta en discoteca tras duras revelaciones en TV sobre su estado de salud | VIDEO y FOTOS

Después de aparecer en TV para hablar sobre su salud, sus hijos, su trabajo y su recuperación por consumo de sustancias, Angie Jibaja decidió centrarse en su trabajo. Por eso, la modelo viajó el último fin de semana a Arequipa para cumplir con un evento pactado en una discoteca.

Vía su cuenta Instagram, Angie Jibaja compartió varios videos de su estadía en Arequipa. En sus publicaciones, la modelo mostró una sesión de masajes que tuvo en la ciudad blanca. Además, también aprovechó para pasearse por tiendas de tatuajes.

En una publicación de Instagram, Angie Jibaja mostró varias bebidas alcohólicas, pero encima colocó un emoji de 'bombita' sobre ellas, dejando claro que no volvería a beber, para evitar tentaciones mayores.

Como se recuerda, durante su paso por 'Válgame Dios', los conductores le pidieron a Angie Jibaja que cuide su salud y no beba, pues eso no es bueno para ella. Rodrigo González incluso le comentó que él, conviviendo con una persona dependiente de ciertas sustancias, sabía que era difícil que ella sola pueda rehabilitarse y que no dude en aceptar manos amigas.

Angie Jibaja también utilizó su cuenta Instagram para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores tras haber contado todo su padecimiento de salud. La madre de la modelo reveló que sufre de fibrosis pulmonar y que pronto necesitará un trasplante de pulmón.

En la misma entrevista, Angie Jibaja decidió aceptar la ayuda de un psicoterapeuta presente en el programa 'Válgame Dios', quien le recomendó no aparecer más en los medios de prensa y que se centre en recuperarse pensando primero en ella, y luego en sus hijos.

Recordemos que Jean Paul Santa María ya solicitó la tenencia de sus dos pequeños hijos, fruto de su relación con Angie Jibaja. Sin embargo, el padre de los menores debería al menos 100 mil soles en pensiones de alimento atrasadas. Además, el exbailarín tiene en contra las nefastas declaraciones que brindó en 'El Valor de la Verdad' donde negó categóricamente la paternidad de los niños.

