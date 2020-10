Angie Jibaja se mostró renovada y le pidió disculpas a la actual pareja del padre de sus hijos, Romina Gachoy. La popular ‘chica de los tatuajes’ dice que ahora quiere llevar la fiesta en paz con Jean Paul Santamaría y le agradece por cuidar bien a sus retoños.

En declaraciones a ‘Modo espectáculos’, Angie Jibaja manifestó que no le guarda rencor a la modelo y reconoce que ‘muchas veces ha hablado de más’.

"Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, dijo Angie Jibaja.

Si bien no quiso entrar en detalles sobre cual es la actual relación que mantiene con Jean Paul Santa María, la chica de los tatuajes dijo estar tranquila y enfocada en sus proyectos.

Por otro lado, la polémica modelo indicó que ha encontrado un nuevo camino de luz gracias al apoyo de su nueva amiga Geni Alves.

Angie Jibaja le pide perdón a Romina Gachoy - TROME (Video: Latina)