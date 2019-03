El dramático pedido de ayuda de la madre de Angie Jibaja tras enterarse que intentó quitarse la vida | VIDEO | FOTOS

Tras enterarse que Angie Jibaja atentó contra su vida al cortarse los brazos y colocar historias donde aseguraba estar 'muerta en vida', la madre de la 'chica de los tatuajes' rompió en llanto al no saber qué hacer con su hija, pues reconoció que está enferma y que está en ese estado desde que le quitaron la custodia de sus hijos.



"Yo había hablado con mi hija, que todo se había arreglado, que esté tranquila, porque todos queríamos su bien, se lo dije y ella comenzó a contestarme cosas que no eran si una persona sana y le quitan a sus hijos, se muere ¿Qué será de una persona enferma? Ella no entiende razones ya", dijo entre lágrimas la madre de Angie Jibaja.

Aseguró que desde ayer le decía constantemente que extrañaba a sus hijos. "Ella ( Angie Jibaja)quería estar con ellos, quería verlos y me dijo que se iba a matar y ahora se cortó los brazos y ya no sé qué hacer ya y hoy día cometí de mandarle la conversación de su hermana".



"Su hermana le estaba diciendo algo bonito, diciéndole que ella lo único que tiene que esforzarse en hacer su terapia para que pueda estar con sus hijos que nadie le prohibía que no los podía ver, pero ella entendió todo lo contrario", agregó

"Ella dijo que todo se iba a quedar ahí, porque se iba a quitar la vida y ayer me lo dijo muchas veces y hoy día fue peor ya. ya no podía ni hablar. Ahora ya no me contesta", sostuvo desesperada la progenitora de Angie Jibaja.



Mamá de Angie Jibaja llora desconsolada por situación de su hija.

En las redes sociales sus seguidores pidieron ayuda a las autoridades para que ayuden a Angie Jibaja, pues es una persona en riesgo y necesita todo el apoyo para que pueda internarse en un centro psiquiátrico, ya que es notable que la atención ambulatoria está siendo efectivo.



Angie Jibaja publicó en sus historias de Instagram varias imágenes en donde aseguraba que estaba 'muerta en vida' porque no podía tener a sus hijos cerca. Además de publicar un video donde se le ve sangrando.