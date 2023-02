¿Volvió a las andadas? Meses después de que anunciara su ingreso a los testigos de Jehová, Angie Jibaja fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ en una actitud sospechosa.

“Mientras los diarios informan el retorno de Angie Jibaja en la televisión, nuestros la encontramos en su peor momento en la calle y a plena luz del día”, se escucha en el anuncio del programa.

En el video se puede ver a la modelo con dos personas, quien usa lentes y la capucha de su polera para no ser reconocida, fumando un cigarrillo en la vía pública.

No hay duda de que esta filtración dará que hablar, pues Jibaja también anunció su retorno al mundo de espectáculos tras años de ausencia debido a sus adicciones.

¿Qué hace Angie Jibaja luego de convertirse en testigo de Jehová?

Los excesos que cometió Angie Jibaja a lo largo de su vida la llevaron a tocar fondo, al punto que perdió la custodia de sus hijos y estuvo a punto de morir, luego de ser atacada a balazos por Ricardo Márquez en 2020, tras lo cual tuvo fuertes recaídas por su adicción a las drogas.

Sin embargo, en abril de 2022, reapareció para mostrar su nueva vida en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde indicó que lo que quería era recuperar a sus hijos, cuya tenencia está a cargo de Jean-Paul Santa María. Entre lágrimas, la modelo peruana afirmó que se niega a creer que sus hijos ya no quieran verla.

“Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran”, señaló. La también actriz reconoció que su última recaída había ocurrido hacía cuatro meses, pero aseguró que estaba enfocada en el deporte y en volver a ser la madre que necesitan sus hijos.

