Angie Jibaja: Estos son los escándalos de la modelo que ahora está internada por depresión [VIDEO]

Una triste noticia se conoció hoy: Angie Jibaja fue internada en un hospital psiquiátrico, a pedido de ella misma. La modelo habría intentado suicidarse, debido al cuadro depresivo que afronta desde que regresó de Chile.

El abuelo de la modelo informó a Amor, amor, amor que Angie Jibaja no la ha pasado bien desde la ruptura con su ex pareja, el colombiano Felipe Lasso. Al parecer, la cercanía que tenía su ex con sus hijos es lo que ha deprimido a la modelo.

“Ha sufrido mucho y le ha costado olvidarlo… Puede ser (que no lo olvide) porque los bebés lo extrañan… Cualquier cosa, llaman a su papá Felipe”, reveló el abuelo de Angie Jibaja.



A pesar de que ahora, Angie Jibaja intenta mantenerse fuera de los escándalos y avanzar en su carrera artística, su pasado tiene una larga lista de escándalos que pueden haber sido un llamado de auxilio para evitar llegar al momento en el que está ahora.

Por ejemplo, hace casi una década atrás, Angie Jibaja hizo noticia por una lamentable noche de juerga. La modelo se encontraba en Tingo María con un amigo suyo y, luego de pasar la tarde tomando, se sube a un mototaxi para ir a una discoteca. Sin embargo, ante de llegar, la modelo baja de la moto para orinar en la vía pública, sin saber que estaba siendo grabada.

Angie Jibaja

Hace casi cinco años, Angie Jibaja también reveló que había sido consumidora asidua de la cocaína. En una entrevista, la modelo reveló que consumía cocaína desde los 16 años. Además, la 'chica de los tatuajes' reveló que su drogadicción la hizo considerar más de una vez la posibilidad de suicidarse.

“Hasta hace cuatro años que paré. Consumí cocaína toda mi vida, desde los 16 ó 17 hasta los 28 años. Quería estar sola, quería autodestruirme. Pero eso ya pasó, me aferré a Dios, él me ayudó mucho. Amo mucho a mis hijos, me voy a mantener firme y fuerte, nunca más voy a retroceder”, manifestó Angie Jibaja.



La relación de Angie Jibaja con la ley tampoco ha sido la mejor. A los 19 años fue detenida por primera vez y pasó 15 días en una comisaría de San Borja por estar presente en la casa de un amigo, en el inmueble había maletas con droga y aparentemente pertenecían al traficante paraguayo Luis Carlos Argüello Gómez, alias “Tony”. La modelo salió libre de la investigación.

En mayo de 2006 protagonizó un bochornoso escándalo en donde tuvo que intervenir la policía. Angie Jibaja se cayó al suelo en completo estado de ebriedad e incluso se dijo que estaba bajo los efectos de la droga. Esto sucedió en Loreto y formó parte del declive de su carrera.

Angie Jibaja

REGRESAR AL INICIO DE TROME



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.