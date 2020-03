Un duro golpe fue el que recibió recientemente Angie Jibaja. Y es que la chica de los tatuajes perdió a custodia de los dos hijos que tuvo con Jean Paul Santa María, luego de estar involucrada en varios escándalos de conducta y adicciones.

“Las cosas han tenido que ser así, no se por qué, no sé por qué razón tienen que ser así. No entiendo por qué este camino tan largo... lo único que les pido a ustedes, a ustedes, es que no me suelten, que no nos suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca, no lo hagan, no nos suelten, por favor”, dijo la modelo a través de sus historias de Instagram.

Hace unos días, Jean Paul Santa María utilizó sus redes sociales para compartir un video donde se le ve junto a su esposa y a sus tres hijos, dos de los cuales son de Angie Jibaja. Luego, en entrevista con Trome, aseguró que se encuentra muy feliz por tener a su familia reunida y porque sus pequeños se llevan muy bien con Romina Gachoy.

Tras estas declaraciones, Angie volvió a arremeter contra su expareja y aseguró que sus hijos pueden querer a ‘otra persona’ (en referencia a Romina) porque son “niños de bien, criados por su mamá a quien no han considerado”, expresó la modelo.

Angie Jibaja postea extraño mensaje en Instagram tras perder la custodia de sus hijos