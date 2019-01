¡Angie Jibaja fuera de control! Modelo protagoniza bochornoso espectáculo en el Callao | VIDEO

¿Qué pasa con Angie Jibaja ? La popular 'chica de los tatuajes' fue captada esta vez completamente fuera de sí, mientras disfrutaba en medio de sus excesos, de un concierto de salsa en Bellavista, Callao, a horas de la llegada del Año Nuevo.

El programa 'Vágame Dios' difundió imágenes de Angie Jibaja subida sobre el escenario realizando bailes y cánticos que evidenciaban su mal estado.

"No he venido de 'boleto', pero la he pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá. Soy una adicta y una loca", vociferó Angie Jibaja para sorpresa de muchos.

En otras tomas, se ve como Angie Jibaja se deja bajar el polo, dejando al descubierto parte de su anatomía. Las imágenes quedaron registradas en video.

Hace unos días, la modelo hizo un enlace en vivo en Instagram, donde lució con los ojos hinchados y entre lágrimas, confesó que ya no quiere vivir.

Asimismo, Angie Jibaja dejó un mensaje, indicando "que se quiere morir", pues sufrió la traición de alguien de su círculo de amigos y que ya no confía en nadie.