Geni Alves afirmó que siente pena por Angie Jibaja, quien fue captada consumiendo drogas en un ‘fumadero’.

“Ella (Angie) quiso demostrar a toda la gente que estaba bien y había dejado la mala vida, pero me ha dado mucha pena ver que no ha superado su enfermedad con las drogas. Es una mujer que pasa los 40 años, no reacciona y va a terminar muy mal ”, sostuvo Alves.

Asimismo, espera que Angie pueda recibir ayuda profesional. “Veo bien difícil que quiera recibir algún tipo de tratamiento, ha estado en varios centros de rehabilitación, pero es una mujer que no se deja ayudar. No piensa en sus hijos, que ya están grandes. Es un mal ejemplo para ellos y eso es lamentable”, acotó.

ANGIE JIBAJA CAPTADA DROGÁNDOSE

Angie Jibaja fue captada por las cámaras de Magaly Medina drogándose. La ‘Urraca’ mostró dos videos, el primero en un fumadero ubicado en La Victoria, ocurrido en diciembre de 2022, y el segundo en Chorrillos, grabado este martes 7 de febrero.

En el primer video se ve a la exmodelo con un grupo de personas, en el asentamiento humano Alto Perú, consumiendo un tipo de estupefaciente. En el segundo clip, la ‘chica de los tatuajes’ está con dos personas fumando lo que sería un cigarrillo de marihuana.

Después de haberse emitido el ampay, Jibaja emitió un comunicado, en donde afirmó que la grabaron de forma mal intencionada y que sigue preparándose para su retorno en la televisión y el cine.

Inmediatamente, la ‘Urraca’ le respondió: “De pronto esos eran sus coachs, nueva noticia, ahora en los fumaderos te entrenaban para llegar a la tele, el cine”.

