Su propia teletón. La modelo Angie Jibaja continúa en la clínica San Pablo, sin embargo, para cubrir los gastos de la operación y su tratamiento se necesita un monto bastante alto, casi 30 000 soles que equivalen a 13 000 euros. Es por esta razón que sus amigos y familiares realizan campaña en GoFundMe.

GoFundMe es una plataforma de recaudación de fondos en línea. Si uno busca el nombre de Angie Jibaja en esta página web aparece la campaña que está realizando sus amigos y familiares: AYUDEMOS A ANGIE JIBAJA. La meta para esta plataforma es 13 000 euros.

En la descripción se observa para qué será destinado ese monto. “Nuestra querida amiga Angie Jibaja ha sido víctima de intento de homicidio el pasado viernes 10 de Abril, recibiendo varios impactos de bala a quemarropa en diferentes zonas del cuerpo, en la ingle afectando de gravedad el colon, en la zona abdominal y en el brazo derecho, perdiendo mucha sangre por lo que fue operada de emergencia el mismo día en la clínica San Pablo de Surco”, empieza el comunicado que habla sobre esta campaña.

También explican que Angie Jibaja tendrá que permanecer en reposo absoluto por lo tanto no podrá desempeñarse en ninguna actividad laboral que le permita disponer de un ingreso. “Lamentablemente Angie no tiene los recursos económicos para solventar los gastos generados por este fatídico ataque. Es preocupante e incierta la magnitud y gravedad de las secuelas tanto físicas como psicológicas que Angie deberá afrontar a consecuencia de este crimen.Angie tendrá que permanecer en reposo absoluto lo que no le permitirá generar ningún tipo de ingreso económico para poder sustentarse”, continúa la descripción de la campaña.

Finalmente, familiares y amigos agradecen a los fans de Angie Jibaja y les piden de corazón que les brinden ayuda. “Desde ya Angie les agradece infinitamente el apoyo incondicional de sus amigos y fans que se han pronunciado con los más emotivos mensajes deseándole una pronta recuperación e inclusive ofreciendo el tan necesitado apoyo económico.Toda donación por más pequeña que sea no solo será de gran ayuda pero también será recibida con inmensa gratitud.Angie esta eternamente agradecida de seguir con vida de tener la oportunidad de volver a empezar y sanarse para lograr recuperar a sus hijos que es lo que más desea, estamos seguros que con el apoyo de todos podremos logarlo”, finaliza la descripción.

