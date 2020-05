NO MÁS TIK TOK. Es el mensaje que menciona Angie Jibaja en sus redes sociales. La exmodelo se refirió a su ausencia en Instagram e indicó que grabar Tik Tok le causó hemorragia interna y tuvo que volver a ser internada.

Angie Jibaja explicó los motivos de su desaparición en redes sociales. “Después de ese videito que hice para Tik Tok para poder enseñarle a Sebas me costó mucho porque él tiene dos pies izquierdos, me costó bastante porque me provocó una hemorragia interna, estuve internada por una semana y media”, explica la exmodelo.

La también actriz indica que se sentía confiada por la recuperación de sus heridas, pero que fue un error pensar así. “Yo ya me sentía muy fuerte porque la recuperación porque me cuido, obviamente una semana y media no estaba bien curada, que yo me sienta la mujer invencible no quiere decir que lo soy”, indica Angie Jibaja.

Angie Jibaja precisa que no realizará más Tik Toks porque la hemorragia la asustó. “El balazo que me cayó en el colón ha sido un milagro que no me haya pasado por los intestinos, no más tik tok, estoy en cama, desde ese día me estoy cuidado muchísimo porque esta hemorragia no fue un chiste”, comenta la exmodelo.

EL TIK TOK CON REGGAETONERO

Hace unas semanas, Angie Jibaja grabó un Tik tok donde le enseña a bailar a reggaetonero. La modelo publicó un video en la aplicación de videos Tik Tok donde aparece bailando junto a un desconocido cantante. “Enseñándole a bailar a @sebaswinder ... Si te caes levántate . Dios le da las batallas más fuertes sus mejores a sus mejores guerreros", escribe Angie Jibaja en su cuenta de Instagram.

Además, Angie Jibaja recordó que recibió cuatro impactos de bala que la llevaron a estar al borde de la muerte. “El 12 de abril me dispararon a quema ropa con 4 balazos 1 en el colon , otro en el glúteo , el otro la ingle , por último uno me rozó el brazo y codo..... Esta es una nueva oportunidad de vida .Se que pronto si sigo así sana, fortaleciéndome, estaré con mis hijos”, continúa modelo.

La modelo afirma sentirse más fuerte que nunca. “Renací como el ave fénix😊Si te caes levántate! Así duelan las heridas como las 4 balas que me despistaron para quitarme la vida. Más fuerte q nunca”, menciona Angie Jibaja en su cuenta de Tik Tok.

En el video la modelo baila junto al mencionado cantante de reggaeton. Además, se puede ver el parche que aún conserva en la barriga producto del trágico intento de feminicidio del que fue víctima.

Angie Jibaja explica su desaparición de redes sociales (TROME)

