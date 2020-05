SE SIENTE MÁS FUERTE QUE NUNCA. Angie Jibaja se mostró un poco fastidiada por las críticas que recibe al grabar un video donde aparece bailando con un cantante de reggaeton, la modelo indicó que si se mostraba bailando es porque quería que sus seguidores vieran su rápida recuperación y afirma que está logrando mantenerse alejada de las drogas.

Angie Jibaja publicó varios videos en su cuenta de Instagram donde le pide a sus seguidores que crean en ella y muestra la cicatrización de las heridas que le causó recibir cuatro impactos de bala de sujeto que intentó matarla. “Estoy bailando después de lo que pasó, esto fue un impacto directo, me tuvieron que abrir el estómago”, expresó la modelo.

“La gente no cree, por las puras no me abrieron la barriga así, aquí es el balazo del colón (...) otro rozó mi codo. La barriga me la abrieron de aquí hasta cerca a la ingle”, menciona Angie Jibaja en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Angie JIbaja también indicó que los balazos que ingresaron adentro de su cuerpo fue a la ingle, al estómago y al colón. “¿Saben por qué está sanando rápido? porque me estoy cuidando, si fuera una drogadicta mi barriga estuviera podrida en este momento, pero como me estoy cuidando ha cicatrizado así de rápido”, indicó la modelo en la mencionada red social.

EL INTENTO DE FEMINICIDIO

Como se recuerda, Angie Jibaja fue herida de bala por un sujeto identificado como Ricardo Márquez Micheli, con el cual habría convivido hasta el intento de feminicidio. El general Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima, dio más información sobre este caso.

En declaraciones a RPP, Ramos comentó que la balacera sucedió en el domicilio de Angie Jibaja en un aparente ataque de celos, según manifestó la amiga de la modelo, quien estuvo en el momento de la agresión de Márquez Micheli y que permanece detenida en la comisaría de Monterrico.

“Le disparó a la altura de cadera causándole una herida, por eso fue llevada la clínica”, dijo el policía en el mencionado programa radial.

