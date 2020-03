La modelo le contó a sus seguidores lo mal que se sentía por no poder estar presente en la celebración de cumpleaños de su hijo Jenko. Angie Jibaja grabó varias stories de Instagram donde cuenta cómo afronta este momento.

Angie Jibaja grabó varias stories donde contaba que pese a que no podía estar con su hijo el día de su cumpleaños no iba a deprimirse más. No obstante, la modelo se mostró muy afectada en las siguientes grabaciones que publicó. La ex figura televisiva publicó imágenes de sus pequeños con leyendas bastante conmovedoras como: “Ayer fue el primer año de tu vida en el que no te pude ver hijo mío. Pero desde el día que vuelvas con mami, todos los días celebraré un día más de sus vidas. Los amo”.

La modelo también grabó un video explicando cómo se sentía. “Es el primer año que no la paso con él. Lo intenté mucho (...) pero es la primera vez”, indicó Angie Jibaja. “Los mejores momentos de mi vida. Le pido a Dios que me devuelvan a mis niños, por favor”, se lee en uno de las grabaciones que publicó ‘La Chica de los tatuajes’ en su cuenta de Instagram.

Además, Angie Jibaja reveló que le había comprado unos arreglos florales a sus dos pequeños, pero que no puedo entregárselos porque le prohibieron acercase a los menores. La modelo intenta mostrar fortaleza en las stories de su cuenta de Instagram, sin embargo no puede disimular el dolor que le causa mantenerse lejos de sus pequeños.

Angie Jibaja se quiebra porque no le permiten ver a su hijo el día de su cumpleaños

Angie Jibaja cuenta que no le permiten ver a sus hijos

ABUELO DE ANGIE JIBAJA LA DEFIENDE

El abuelo de Angie Jibaja se opone a que Jean Paul Santa María tenga la custodia de los hijos que tuvo con su nieta. Fidel Iza hizo un recuento del actuar equívoco que ha tenido el cantante con sus hijos y precisó que le parece una locura que una persona con esos antecedentes críe a los menores.

“No reconoció a sus hijos, no los firmó. Humilló con una mentira de que los hijos no eran de él, tuvimos que sacar un ADN, se le obligó a firmar judicialmente a los bebés. Se le obligó, no le nació a él, a esa persona que lo obligaron a ser padre le dan la tenencia de los hijos”, explicó el abuelo de Angie Jibaja su molestia con la decisión de que sea el cantante quien tenga la custodia de los menores.

El abuelo de Angie Jibaja continuó despotricando contra Jean Paul Santa María. “Para mí es increíble, inverosímil, no puedo aceptarlo. No entiendo que pasa con la justicia en el país”, indicó sobre la decisión del Poder Judicial de otorgarle la tenencia de los menores al integrante de la orquesta Candela.

Abuelo de Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María

VIDEOS RELACIONADOS

Jibaja se refiere a Jean Paul Santa María

Angie Jibaja postea extraño mensaje en Instagram tras perder la custodia de sus hijos

TAMBIÉN PUEDES LEER

Abuelo de Angie Jibaja contra Jean Paul Santa María: “A él se le obligó a firmar a los bebés, no le nació”

Angie Jibaja no se da por vencida: “Quiero demostrar que estoy bien para recuperar a mis niños”

Angie Jibaja arremete contra la televisión: “Si no me ven en la tele es porque ciertos programas son una basura”