A través de sus redes sociales, Nicolás Garay, el hijo mayor de Angie Jibaja, se pronunció y envió un sentido a su madre luego de conocer que fue herida de bala en una confusa discusión con un sujeto de 75, quien sería su pareja, según el testimonio de la Policía.

La modelo fue ingresada al quirófano con una herida de bala a la altura de la cadera a un centro médico de Surco, informó el general Herbert Ramos.

La también actriz fue llevada hasta urgencias en una camilla donde fue atendida por los médicos para estabilizarla y extraer el proyectil. Tanto Angie Jibaja como Márquez Micheili, de 75 años, fueron operados, así como un policía que fue herido en la pierna durante la balacera.

Enterado de la noticia, el hijo mayor de Angie Jibaja usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su madre ahora que se ha vuelto también blanco de lamentables críticas.

“Madre mía eres la mejor madre la mejor de todas sabes que aparte de mamá siempre hemos sido mejores amigos siempre hemos estado juntos siempre tanto en buenas como en malas siempre has estado ahí para sacarme una sonrisa y levántarme de nuevo tú y yo somos el mejor puto equipo del mundo eres una guerrera mamá eres la mejor guerrera que pueda existir siempre sales adelante me da tanta pena toda esa gente que habla sin saber de ti y no saben lo maravillosa que eres te amo mamá”, escribió