SE DEFIENDE. Ricardo Márquez, el sujeto que disparó contra Angie Jibaja, fue entrevistado por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, así se puede ver en el adelanto.

Ricardo Márquez desmintió la versión de Angie Jibaja sobre el intento de feminicidio del que fue víctima. El sujeto afirma que su papá que habría disparado contra “La Chica de los Tatuajes” porque ella le habría robado hasta 5.000 dólares.

La versión de Angie Jibaja y su amiga Lady Mejía, quien estuvo presente en el momento que el hombre abrió fuego contra la exmodelo , menciona que se trató de un intento de feminicidio. En su declaración a la policía, la testigo Lady Mejía indicó que Ricardo Marquez atacó a su amiga porque sintió celos cuando empezó a contar sobre sus relaciones con otros hombres.

“Esto habría despertado los celos de Ricardo Márquez (...) Ella empezó a escribirse con un amigo que tiene y le dijo “mi amiga ha venido a verme y tú no (...) eres un cabro, el señor miraba y se notaba que sentía celos (...) el pata se fue al pasadizo y ella me seguía contando. Angie le dijo ¿qué? ¿sacaste tu arma? ¿qué? ¿me vas a disparar? Yo pensé que era una broma”, mencionó la testigo y amiga de Angie Jibaja a los efectivos policiales.

En esta parte de su testimonio, Lady Mejía rompe en llanto. “Hasta que le disparó, yo me asuste y le quiso disparar otra vez (...) ella estaba sentada (...) él le dijo “eres cachacienta” antes de irse, él le hizo un comentario “estás comentando de los chibolos que te tiras, negros, chibolos” (...) y ella le dijo “sí pues”". Después de dispararle a la modelo, también amenazó a la amiga. “Él me apuntó y me dijo que me quedé ahí o me iba a disparar, yo le dije que por favor no lo haga, que nos deje (...) Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...)le dijo por favor “te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate. Le dije señor, por favor llévanos a la clínica, yo no voy a decir nada, voy a decir que entraron a robar”, finaliza la declaración de la joven a los efectivos.

