Angie Jibaja: 'Jean Paul Santa María me debe 118 mil soles de la pensión de mis hijos' | VIDEO

“Es un conchudo, dice que estoy mal de la cabeza y el que está enfermo es él porque hasta me buscó, seguramente lo va a negar. Pero me da lo mismo, no quiero destruir esa parte de su vida. Lo único que quiero es que se haga responsable. Romina viajó a Uruguay y él estuvo hablándome casi todos los días, me dijo para retomar la familia y le respondí que eso era imposible”, contó Angie Jibaja en ‘Válgame Dios’.



En ese momento la uruguaya intervino y dijo: Ojalá te hagan un examen toxicológico, no puedes tener dos bebés a cargo.



Este comentario molestó a Angie Jibaja, quien le respondió: Romina eres ‘ca...’, no importa no voy a mentir. Pobrecita, no quería decirlo, pero es la verdad. Así que Romina cómprate faldas para que vayas a Lurigancho para ver a tu marido.



Asimismo, reveló que durante varios años no ha cumplido con pagarle la pensión a sus hijos.



“Nunca cumplió lo estipulado por el juez, depositaba 600, 400, 700 soles y ahora la deuda asciende a 118 mil soles. Tendrá que pagarla, porque si no se irá a la cárcel, ya me cansé de ser la ‘buena’”, afirmó.



Finalmente, Jean Paul Santa María se defendió.



“Lo que dices no tiene nombre. Recuerda que toda mentira cae en la cara y con pruebas demostraré que sí cumplo. Angie es una persona que no está bien emocionalmente y si no que me los dé (a sus hijos)”, precisó.

