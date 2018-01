Angie Jibaja: Jean Paul Santa María preocupado por la fuerte depresión que atraviesa

Jean Paul Santa María reveló que estuvo preocupado por la madre de sus dos hijos, la modelo Angie Jibaja, tras conocerse que estaba pasando por una fuerte depresión y que habría intentado acabar con su vida.



“Por supuesto que estaba preocupado... A mí lo único que me interesa es que mis tres hijos estén bien y eso abarca todo, me importa que Angie esté bien o mal. Le deseo el bien a todo el mundo, más aún si se trata de la mamá de mis hijos”, precisó Santa María, quien aseguró que tiene una relación cordial con Jibaja.

“Que ella (Angie Jibaja) lo diga, denota que todo está bien”, agregó Jean Paul Santa María.



Asimismo, añadió que no ha conversado con Angie Jibaja sobre su estado de salud.



“Todo lo que tenga que ver con ella y su vida personal es algo que ambos hemos quedado en mantenerlo en privado. Cosas que le pasen a ella, es tema de ella. El hecho de que sea la mamá de mis hijos, merece que guarde mucho más respeto en ese sentido, y por ende mantenerme al margen”, comentó Jean Paul Santa María.



A su vez, indicó que su relación con Romina Gachoy marcha bien.

“Estamos felices, ya son seis años juntos y dos años de casados”, concluyó Jean Paul Santa María.