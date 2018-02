Angie Jibaja: Jean Paul Santa María no estaría cumpliendo con la manutención de sus hijos [FOTOS]

Angie Jibaja reveló que Jean Paul Santa María no está cumpliendo con la manutención de sus pequeños. Aseguró que después de cinco meses le entregó una cantidad que no llegaba ni al 10% de lo establecido en el juzgado.



“Soy mamá y papá completamente para ellos. Solo espero que le vaya bien para que pueda apoyarme como tiene que ser”, indicó Angie Jibaja.



¿Actualmente está cumpliendo?

No quiero perjudicarlo. En algún momento cumplió conmigo, pero después ya no. Luego le dije en buena onda que me dé lo que pueda, pasaron cinco meses y recién me dio algo, que no era ni el 10 % de lo que estableció el juez.



¿Está viendo a los bebés?

Le pedí que vaya a casa a verlos, pero desde Navidad que no los ve.



¿Y tu expareja, Felipe Lasso?

Vino a Perú. Me encantaría que sea un papá de verdad, pero a veces pienso que solo viene para la foto del Instagram y eso es chocante.