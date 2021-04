Tras los comentarios de Angie Jibaja, que sus hijos estarían en peligro su lado; Jean Paul Santa María se pronunció en declaraciones exclusivas brindadas al programa Amor y fuego de Willax. El modelo y cantante afirmó que ‘no quiere hacer un circo, de un tema tan delicado’.

“Para mi las cosas están claras. Ya se han enviado pruebas y creo que no es muy bonito que se vean y digan esas cosas. Básicamente lo que se ha intentado es con pruebas, aclarar. No quiero hacer de esto un circo, un show mediático, no es mi intención, es un tema muy delicado y quiero dejarlo ahí”, manifestó.

¡Suscríbete a nuestro Café de noticias! El newsletter para que te enteres antes que nadie, siempre a nuestro estilo

Jean Paul agregó que no quiere exponer más situaciones de su vida privada y ya aprendió de sus errores y se disculpó por no pronunciarse más sobre esta situación.

TROME | Jean Paul Santa María le responde a Angie Jibaja (Amor y Fuego)

“Estamos bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, y yo estoy enfocado en hacer las cosas bien, es lo que único que yo deseo, estar en paz con todos”, finalizó y se disculpó de no declarar más.

¿QUE HABÍA DICHO ANGIE JIBAJA?

Días antes, en una entrevista con Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, en Amor y Fuego, Angie Jibaja afirmó que sus hijos corren peligro al lado de Jean Paul Santa María y su pareja Romina Gachoy y que incluso la pareja va a terminar presa.

“Los dos (Jean Paul y Romina) van a terminar presos, mis hijos corren peligro, el daño ya está hecho, son cosas delicadas que están en el área legal. Las torturas psicológicas que a mí me hacía él (Santa María) y que (ahora) se las haga a mis hijos es una cosa…Ufff… No quiero hablar más del tema, pero tengo pruebas de todo. Es una denuncia bien fuerte la que voy a poner. Ya no me dejan verlos nuevamente, pero no por mí ni porque haya hecho algo malo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR:

Romina Gachoy responde a Angie Jibaja: “Ella no está bien e inventa cosas horribles”

Cielo, hermana de Angie Jibaja, sale en defensa de Jean Paul Santa María: “Ella no está en sus facultades, es nuestro vía crucis”

Angie Jibaja hace fuerte acusación contra Jean Paul y Romina: “Con mis hijos nadie se mete”

La Seño María: ‘La chinita’ Angie Jibaja y el abuelo