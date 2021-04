Angie Jibaja arremetió contra el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, y su pareja Romina Gachoy, al mencionar que sus pequeños están en peligro con ellos, pues lo que muestran en las redes sociales como “una familia perfecta”, es solo un “show”.

“Si te digo un comentario de ellos, los que terminan pagando pato son mis hijos, solo les digo que se atengan a las consecuencias, porque se metieron con la persona equivocada (...) Hasta que no esté muerta no voy a parar”, comentó la ‘chica de los tatuajes’ a Amor y Fuego.

Angie Jibaja amenazó a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: “Solo necesito saber que mis hijos están vivos. Pobre de ustedes que no me los den enteritos y con vida. Con mis hijos nadie se mete”.

Finalmente, la modelo reiteró que desea que sus hijos se reencuentren pronto con ella porque debe ser un final feliz. “Todo eso tiene que terminar en un final feliz y ese final feliz es estar con su mamá”, concluyó.

MAGALY Y ANGIE JIBAJA SE PELEARON

Magaly Medina y Angie Jibaja se pelearon en vivo después que la modelo expresara que siente pena por la sentencia de 15 años a su agresor Ricardo Márquez, pues consideró que debía estar en un centro psiquiátrico. Sí, un nuevo capítulo más entre ambas.

Magaly Medina le preguntó a la expareja de Jean Paul Santa María cuando había sido la última vez que había consumido drogas. Fue entonces que Angie Jibaja optó por replicar “con la pierna en alto” contra la ‘urraca’.

“Pucha, no me acuerdo, ¿te puedo preguntar eso a ti?”, dijo Angie Jibaja en tono distendido. No obstante, la conductora de espectáculos le dijo que no consumía, aunque era “depresiva”.

La modelo fue insistente hasta que Magaly Medina contó que uno de sus exesposos había sido consumidor de drogas, por lo que decidió separarse. Y continuó.

“No puedes tratar de salvar a alguien que no quiere salvarse. Lo he dicho abiertamente. Es fuerte, pero yo no he desperdiciado mi vida por las drogas. A mí nadie me ha baleado”, dijo la ‘urraca’, notablemente molesta.

“No escupas al suelo que te pueda caer. Gracias a Dios que no te han baleado”, respondió Angie Jibaja, quien también contratacaba cada vez que Magaly Medina le recordaba que había sido consumidora de drogas.

“No compares tu vida con la mía. Porque somos diferentes”, comentó la ‘urraca’ a la modelo, que se quebró en un momento, pero luego volvió en sí para pedir que no consuman drogas porque son malas.

Angie Jibaja también insinuó que Magaly Medina es consumidora de drogas, algo que no le gustó a la ‘urraca’ y le dijo a la modelo que la estaba difamando. “Te recomiendo que vayas a las rehabilitaciones. Una persona adicta es una persona enferma. Te has salido de las rehabilitaciones”.

Finalmente, Angie Jibaja expuso que había conseguido un trabajo en el exterior y que habrían más sorpresas más adelante que le iba a contar a sus seguidores, pues ahora se está dedicando a la venta de jabones.

