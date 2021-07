NO LO PERMITIRÁ. Angie Jibaja rompió su silencio tras enterarse que Jean Paul Santa María y Romina Gachoy planean dejar el Perú para radicar en Uruguay a partir del próximo año, con el hijo de la pareja y los dos pequeños de la chica de los tatuajes, de los que tienen la custodia legal.

“Estuve atenta de lo que se está diciendo, de que mis hijos se los quieren llevar fuera del Perú. Bueno, quiero aclarar que no he dado ni he otorgado ningún permiso... ningún tipo de permiso para que mis hijos salgan del país. Ojo a las autoridades del aeropuerto, quiero que sepan que yo no he perdido la tenencia de mis hijos”, dijo la modelo para Amor y Fuego.

Angie Jibaja pidió a las autoridades que estén alertas, ya que ella no dará permiso para que sus hijos, de los que no tiene la custodia legal, viajen fuera del Perú.





ROMINA Y JEAN PAUL SE VAN DEL PERÚ

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María confirmaron que dejarán en Perú para radicar en Uruguay. En conversación con Mujeres al Mando, la rubia aseguró que esperan empezar el 2022 en su país, a pesar de que Angie Jibaja estará separada de sus hijos.

“No nos vamos ahora, hay que aclarar eso, porque los dos estamos con proyectos. Jean Paul está con su programa y yo también estoy conduciendo Zona de Impacto con Javier Meneses, tenemos en este momento compromisos, entonces el próximo año la idea es iniciarlo en Uruguay”, dijo la modelo.

En ese sentido, aseguró que la razón por la que abandonarán el Perú es que recibieron una maravillosa propuesta ‘que asegura un futuro hermoso para los chicos’. “Nosotros tenemos que priorizarlos”, aseguró sobre los pequeños de la chica de los tatuajes.

Jean Paul Santa María reveló que se trata de una oferta laboral para producir música para Osmer Music. “A raíz de lo de La Voz, y bueno, de un amigo que es Lucho Quiroz, nos pusimos en comunicación con Renzo Efio en Estados Unidos, que trabaja para Osmer Music, que es un sello discográfico que está ligado a Sony Music. Vamos a empezar a producir un género qu es cumbia-pop, pero lo vamos hacer allá en Uruguay”, dijo el ex de Angie Jibaja.