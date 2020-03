Coronavirus Perú I No puedes más. Angie Jibaja se quiebra y decide publicar chats donde le ruega a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy que la dejen aunque sea comunicarse con sus hijos. Ni uno de los mensajes es respondido por la pareja.

La modelo sufre sin sus pequeños. Angie Jibaja ha intentado de todo para volver a comunicarse con ellos. La ex figura televisiva publicó varios chats donde le pide al papá de sus hijos que le permita verlos o al menos hablar con ellos. Los mensajes que envía Jibaja son a través de la aplicación WhatsApp y tienen distintas fechas, lo que demuestra su insistencia.

“Buenos días, no puedes ser tan insesible e inhumano, quiero saber cómo están mis niños”, se lee en los chats que le envía Angie Jibaja a Jean Paul Santa María. Incluso, la modelo le escribe también a Romina Gachoy y le recuerda que ella también es madre: “Como madre puedes ponerte por un instante en en mi lugar”, continúan los chats de la ex figura televisiva a la pareja.

Además, la modelo le recuerda a Jean Paul Santa María que negó a sus hijos y que Romina Gachoy se unió en las acusaciones que hacía contra ella. “Yo los perdoné por eso (...) no te fuiste a la cárcel por los alimentos que nunca pasaste”, precisa Angie Jibaja.

Tras no recibir respuesta, Angie Jibaja se comunica con la niñera de los pequeños. La niñera le comunica que está pasando la cuarentena en su casa y que no tiene comunicación con los pequeños, pero que ellos están bien. La modelo le pide un número para comunicarse con los niños, sin embargo, la joven le dice que no le puede dar esa información.

Por su lado, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy han evitado pronunciarse sobre los reclamos de Angie Jibaja. Ambos prefieren no opinar sobre la modelo y continúan criando a los pequeños que tuvo el cantante con Jibaja.





Angie Jibaja rompe en llanto y denuncia que Jean Paul Santa María le hace bullying a su hijito

